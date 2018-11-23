«Веном» получит продолжение

Компания Sony Pictures запланировала выпустить два фильма по вселенной супергероя Человека-паука в 2020 году. Об этом сообщает издание Variety.

Названия лент не раскрываются. Первая лента выйдет на экраны 10 июля 2020 года, премьера второй запланирована на 2 октября. По информации издания, неназванные проекты — фильм об антагонисте-вампире Морбиусе, которого сыграет Джаред Лето, и сиквел антигеройского боевика «Веном» с Томом Харди в главной роли.

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Sony Pictures еще не выпустила официальный анонс кинолент.

Фильм «Веном» Рубена Флейшера появился на российских экранах 4 октября. За первые сутки лента собрала в отечественном прокате более 183 миллионов рублей, обогнав по этому показателю картину «Человек-паук: Возвращение домой». После релиза картины поклонники превратили Венома и персонажа Харди в гей-пару.

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