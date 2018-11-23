Стали известны слова Путина Нурмагомедову после победы над Макгрегором

Заур Курбанов, соавтор книги про чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о звонке президента России Владимира Путина российскому спортсмену после победы над ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит Sport24.

«Рассказывается ли в книге про звонок Путина? Конечно. Потому что он смотрел бой. Владимир Владимирович сказал следующее: "Мы переживали за тебя, смотрели бой, гордимся тобой, не поддавайся на провокации. Это номер, на который ты можешь позвонить в любой ситуации, если что-то пойдет не так. Выше голову. С большим удовольствием ожидаю тебя у себя в гостях"», — поделился деталями беседы Курбанов.

По словам писателя, Путин поддержал Нурмагомедова после скандала в октагоне. «Это была не просто поддержка президента, это были слова мужика, который говорит, если что, мы тоже здесь», — добавил он.

10 октября Нурмагомедов встретился с президентом России. Глава государства поздравил бойца с победой над Макгрегором.

Свой титул дагестанец защитил в ночь на 7 октября на турнире UFC 229. После победы он вылез из октагона и атаковал спарринг-партнера соперника Диллона Дэниса. В результате возникла драка с участием спортсменов, тренеров и полиции. В настоящий момент Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы.

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