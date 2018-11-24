Адвокат изнасилованной дознавательницы МВД впервые прокомментировала ситуацию

Адвокат 23-летней следователя-дознавателя МВД в Башкирии впервые прокомментировала ситуацию. Об этом сообщает «ГТРК Башкортостан».

Юрист Ирина Валиева, которая защищает интересы девушки, заявила, что «им ничего не надо, ни от кого».

«У нас все нормально — мы живые, самое главное, а люди сидят — это тоже самое главное», — отметила Валиева, отказавшись от дальнейших комментариев.

31 октября стало известно, что в Уфе трое офицеров полиции устроили пьянку на рабочем месте, вызвали к себе молодую следовательницу якобы по рабочей необходимости и изнасиловали. Позже сообщалось, что пострадавшая девушка — дочь замначальника управления Росгвардии в республике.

2 ноября были арестованы подозреваемые: подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев и майор Павел Яромачук. 23 ноября была опубликована запись камер видеонаблюдения, которая, по словам адвоката Галиева, доказывает, что в момент совершения преступления он находился в одном из местных кафе.

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