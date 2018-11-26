Епископ объявил богатеющее руководство РПЦ слугами антихриста

Епископ Евтихий Курочкин из Тюменской области опубликовал пост на своей странице во «ВКонтакте», в котором объявил богатых архиереев Русской православной церкви (РПЦ) слугами антихриста.

«Нет больше мочи об этом молчать! Кричать начал и не замолчу!» — отметил Евтихий, являющийся настоятелем Богоявленского собора города Ишима.

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Епископ назвал орудием убийства веры «машины, покои, порфирные облачения и прочие атрибуты», которые в обход правилам, определяющим имущественные ограничения для монашествующих, обращены в собственность.

Он подчеркнул, что именно эти проявления «наглости, жадности и ненасытности» со стороны священноначалия уже привели к отпадению множества людей от церкви.

Если ситуация не изменится, то в будущем, как полагает епископ, такие служители Бога дойдут до откровенной борьбы со Христом.

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