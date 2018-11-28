Российские художники смогут получить 20 тысяч евро за иллюстрацию с бутылкой

Бренд Absolut открыл конкурс для художников Absolut Creative Competition. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Призовой фонд соревнования составляет 20 тысяч евро. Заявки принимаются до 31 января.

Для участия в конкурсе нужно создать художественную работу для бренда — это может быть как фотография или коллаж, так и рисунок. Главное условие — наличие узнаваемого силуэта бутылки, шаблон можно скачать на сайте конкурса.

Поучаствовать могут художники из 20 стран. В их число вошла Россия. Локальные победители будут объявлены в марте, а в мае назовут глобального победителя.

Художникам для создания работы предлагают вдохновиться одним из убеждений, которыми руководствуется бренд. Среди них — идея о равенстве полов, национальностей и рас, вера в свободу самовыражения и убеждение в том, что каждый имеет право полюбить, кого захочет.

Ознакомиться с подробностями конкурса и подать заявку можно по ссылке.

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