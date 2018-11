Omega показала темную сторону Луны

Швейцарская часовая компания Omega выпустила новый хронограф Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в четверг, 29 ноября.

Модель со скелетонизированным циферблатом создана в честь 50-летия экспедиции американского космического корабля «Аполлон-8» и его экипажа, который первым из всего человечества своими глазами увидел темную сторону Луны. Сквозь отверстия можно наблюдать за работой механизма калибра 1869, черненые детали которого выполнены методом лазерной обработки.

Декор мостов и платины напоминает изображение лунной поверхности, покрытой кратерами. Калибр 1869 — черная декорированная версия калибра 1861, созданного в честь высадки астронавтов на Луну. Если лицевая скелетонизированная сторона часов повторяет узор светлой стороны Луны, то ее темная сторона выгравирована на задней крышке хронографа. Также там выгравирована надпись We'll see you on the other side («До встречи на другой стороне») — слова пилота командного модуля «Аполлона-8» Джима Ловелла (Jim Lovell), которые он произнес перед тем, как корабль, отправлявшийся к темной стороне Луны, временно потерял радиосообщение с Землей.

Керамический корпус часов изготовлен из черного оксида циркония, а стрелки хронографа покрыты контрастным желтым лаком. Сквозь отверстия верхнего слоя перфорированного ремешка из черной кожи виден нижний желтый слой каучука.

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. Она выпускает часы сегмента люкс, оснащенные высокоточными механизмами с системой антимагнитной защиты. Omega выступает официальным хронометристом Олимпийских игр. На Олимпиаде 2020 года в Токио Omega станет официальным хронометристом в 29-й раз с 1932 года.

В октябре 2018 года официальные представительницы швейцарского часового бренда Omega — актрисы Николь Кидман и Лю Шиши, модели Синди Кроуфорд и Алессандра Амбросио — продемонстрировали часы из новой коллекции Constellation "Manhattan" с автоматическим механизмом калибра 4061, циферблатом из австралийского белого опала, корпусом и браслетом из золота Sedna 750 пробы. Безель часов украшают 154 бриллианта, инкрустированных в технике snow setting, браслет — 192 бриллианта классической огранки и 4 бриллианта «звездной» огранки Constellation.

