Эксперт высоко оценил создание площадки для контактов бизнеса России и КНР

Директор Фонда энергетического развития, член НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» Сергей Пикин прокомментировал «Ленте.ру» предложение заместителя председателя КНР Ван Цишаня создать постоянно действующую площадку для обмена мнениями и проектами между российскими и китайскими бизнесменами.

«Создание отдельной площадки для контактов бизнеса давно назрело, и в первую очередь — в энергетической сфере», — считает эксперт. «Ведь проекты, которые сейчас ведутся между Россией и Китаем, во многом касаются именно энергетического сектора, так что интерес компаний из этой отрасли к форуму закономерен. Энергетика в повестке дня у нас играет ведущую роль», — подчеркивает Пикин.

По мнению Сергея Пикина интерес китайской стороны тоже очень понятен: в Китае огромное количество компаний, которые заинтересовано в поставках российских энергоресурсов, в работе внутри нашей страны с поставками различной продукции для добычи, переработки, получения энергии из различных источников.

Предложение замглавы КНР стало известно во время проведения в Пекине первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума. «Так что этот форум — нужная площадка для развития диалога, которая уже доказала на практике свою значимость: форум принес множество соглашений между ведущими энергетическими компаниями России и Китая», — акцентирует внимание Сергей Пикин. «Важно, что это принципиальные соглашения, которые влекут за собой реализацию конкретных проектов, привлечение реальных инвестиций. И это особо подчеркивалось сегодня китайской стороной: Пекин хочет и готов интенсифицировать финансирование и наращивать портфель совместных проектов. Для России и Китая это означает одно — экономический рост», — говорит он.

Инициативу Ван Цишаня также прокомментировал исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «Эта идея была поддержана главами государств, регулярное проведение энергетических бизнес-форумов должно помочь экономическим отношениям наших стран обрести "второе дыхание"», — подчеркнул глава компании.