Наука и техника
 
Последние новости
«Пивнушки у дома» предложили запретить
Американка решила засудить власти за «метамфетамин» в сладкой вате
Дети творчески поддержали геев и столкнулись с проверкой на гей-пропаганду
Кокорину с Мамаевым предрекли встретить Новый год за решеткой
Фотосессию Макрона с полуголыми неграми и «факами» посчитали порнографией
Раскрыто влияние США на Украину
Назарбаев отправил недовольных жизнью казахов на кладбище
Педофил-насильник получил разрешение на свидания с сыном от своей жертвы
С-400 поразили «Бекаса» и «Кабана»
Новости партнеров

На Украине назвали «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»

Перейти в «Мою Ленту»

Российские комплексы противокорабельной обороны «Бал» в Крыму являются «фейковой силой». С таким заявлением в эфире телеканала «Прямой» выступил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский.

Комментируя видео с появлением на полуострове ракетных установок, военный сказал, что «скорее всего, это снова очередная, скажем так, демонстрация Российской Федерацией фейковой своей силы. <...> Москва сейчас привыкла показывать, что в ней что-то есть, парады устраивать… Хотя в реальности они уже показали, что, по сути, они могут гораздо меньше, чем рассказывают», — резюмировал он.

Комплекс «Бал» предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья, а также защиты побережья на десантно-опасных направлениях. В состав комплекса входят два самоходных командных пункта и четыре пусковые установки, каждая из которых несет восемь противокорабельных ракет Х-35/Х-35У с дальностью стрельбы до 120/260 километров соответственно.

25 ноября три украинских боевых корабля были задержаны российскими пограничниками за нарушение государственной границы и отказ остановиться. Моряки были вынуждены применить оружие, а также пойти на таран. По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав страны; Киев считает, что инцидент произошел в международных водах. Украина не признает российский статус полуострова и вод вблизи него соответственно, а также считает незаконным строительство Россией моста через Керченский пролив в том числе с точки зрения морского права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинских военных заставили ждать российского вторжения для повышения зарплат
Порошенко назвал причину захвата украинских кораблей
Порошенко ввел на Украине военное положение
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0128 ноября

Русская посадка

Американцы снова на Марсе. Куда сядет Россия?
20:1128 ноября

Создатель С-400 использовал технологии США

02:4224 ноября

Почти истребленные моржи приплыли к берегам России спустя столетия

00:05Сегодня

С-400 поразили «Бекаса» и «Кабана»

Наука и техника00:0224 ноября

Цветная война

Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
17:2428 ноября

«Армате» нашли покупателей

00:2122 ноября

Супероружие России получило код НАТО

19:1628 ноября

МиГ-35 получит лазерное оружие и радар с АФАР

Наука и техникаПартнерский материал

Простудная оплошность

Какие ошибки совершают больные простудой
14:4728 ноября

Рядом с Млечным Путем нашли гигантский тусклый объект

17:5923 ноября

Зафиксирована новая опасная болезнь

15:3428 ноября

Пересмотрен механизм образования современной Вселенной

Россия
«Не знаю, почему мы еще живы»
Эти россияне попали в черные списки. Теперь у них нет денег, еды и надежды
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
«Мрази! Будете гореть в аду!»
Исламисты устанавливают в Дагестане свои порядки. Жизнь меняется на глазах
«Мальчики ржали у гроба»
Российская школьница покончила с собой из-за травли. Теперь это хотят скрыть
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
Российские чиновники соврали про хорошие дороги и одумались
Дети творчески поддержали геев и столкнулись с проверкой на гей-пропаганду
Все материалы
Мир
Накипело
Почему США и Китай уничтожают друг друга в торговой войне
Раскрыто влияние США на Украину
Педофил-насильник получил разрешение на свидания с сыном от своей жертвы
Картину Ренуара профессионально украли
В США нашли дезинформацию у российских дипломатов
Иран захотел заменить истребители из России и США
Россиянина задержали в Таиланде по просьбе США
Все материалы
Бывший СССР
Грузинский реванш
Саакашвили возвращается. Его соратники почти у власти
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Петр ПорошенкоПорошенко ввел военное положение
Чем это грозит России и украинцам?
Киевские неонационалисты решили вытравить российский бизнес дымовыми шашками
Назарбаев отправил недовольных жизнью казахов на кладбище
Украинских военных заставили ждать российского вторжения для повышения зарплат
В Киево-Печерской лавре начали описывать имущество
Все материалы
Экономика
Парвиз ТухтасуновРоссийский министр взял на работу неизвестного таджика
Как ему помогли влиятельные друзья и чем он будет заниматься
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Черное счастье
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Глава ВТБ Костин переоделся джедаем и рассказал о «санкционной Звезде Смерти»
Звонок Трампа обвалил цены на нефть
Путин назвал оптимальную цену на нефть
Путин рассказал об уходе России от доллара
Все материалы
Силовые структуры
Глушилки-заводилки
Профессионалы угоняют машины за считанные секунды. Вот как они это делают
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Джаба Иоселиани и его бойцы«Таких воров, как я, в Союзе было не больше 20»
Он ненавидел Сталина и отсидел 24 года. Его бойцы захватили власть в Грузии
Задержан глава МЧС по Саратовской области
В деле о смерти актера Дмитрия Марьянова появилась обвиняемая
Нападение на российское посольство возбудило следователей
Арестованы все украинцы с захваченных кораблей
Все материалы
Наука и техника
Русская посадка
Американцы снова на Марсе. Куда сядет Россия?
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Сотрудники НКВД на занятиях по стрельбе, 1930-е годы.«Из подвала слышались выстрелы»
Как русский офицер узнал страшную правду о замученном чекистами прадеде
Создатель С-400 использовал технологии США
С-400 поразили «Бекаса» и «Кабана»
«Армате» нашли покупателей
МиГ-35 получит лазерное оружие и радар с АФАР
Все материалы
Спорт
Чужая виктория
ЦСКА проиграл аутсайдеру и вылетел из Лиги чемпионов
Кокорину с Мамаевым предрекли встретить Новый год за решеткой
Неймар вошел в историю Лиги чемпионов
«Локомотив» впервые за пять матчей выиграл в Лиге чемпионов
«Бавария» перестроит команду и расстанется со своими легендами
Ягудин высказался о конфликте Загитовой и Медведевой и вызвал новый скандал
Священник рассказал о состоянии Шумахера
Все материалы
Культура
Макс Покровский«Кремль помог вспомнить, что мы — полупанки»
Лидер «Ногу свело» Макс Покровский о жизни между Россией и Америкой
Главные книги ярмарки Non/fiction
Путеводитель для взрослых и детей по новинкам года
«Все рэперы работают на Украину»
В России срывают концерты и задерживают музыкантов. Кто виноват?
Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах
Похорони меня нежно
Исповедь сотрудника крематория и другие новинки ярмарки Non/fiction
Будь как Хокинг
Неизвестная сказка Марка Твена и зверские страсти: детские книги Non/fiction
Хаски поможет правозащитникам
Все материалы
Интернет и СМИ
По кругу
Он обокрал миллионера за считаные минуты. За легкие деньги пришлось заплатить
Фотосессию Макрона с полуголыми неграми и «факами» посчитали порнографией
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Российские знаменитости потребовали запретить передачи Малахова
«Идеальная пара» из Instagram скончалась от передозировки наркотиками
Девушек научили распознавать неподходящих людей
Первый канал посоветовал стирать ночью и отказаться от колбасы
Все материалы
Ценности
Кьяри Памю-ПамюНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
Фанатка семьи Кардашьян надела нелепый наряд и опозорила бренд
Парикмахер поджег клиенту волосы и прославился
Dolce & Gabbana сделает сумки уникальными
Привередливость Меган Маркл обернулась раздором в королевской семье
Все материалы
Путешествия
Казахский дрифт
Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Божий дар
Американец поехал учить дикарей жизни. Они его убили
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей
Названы лучшие страны-убежища на случай Третьей мировой войны
Названы самые пьющие страны Европы
Пьяный турист-араб избил бутылкой полицейских в Дубае
Все материалы
Из жизни
Запах нищеты
Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
«Знают, что в России есть холод, Путин и КГБ»
История россиянина о жизни в Австралии
Голова торопливой студентки приобрела форму лампочки
Пьяный «сын Зевса» погулял по онкодиспансеру и пожалел
«Беременность» британки оказалась 26-килограммовой кистой
На берегу Новой Зеландии нашли останки загадочного существа
Все материалы
Поднимите мне веки
Подъемные фары – элегантные, красивые, но навсегда утраченные
БелАЗы на автопилоте
Гигантские самосвалы начали ездить без водителей — как это возможно и причем здесь Сколково?
Подснежники
Красота увядания отечественных машин
Почти что Grand Cherokee
Стоило ли ждать в России Jeep Compass нового поколения?
Porsche сделала 700-сильный трековый 911-й за полмиллиона евро
Американцы построили электровнедорожник с запасом хода 660 километров
Показан роскошный Lincoln Aviator с семью местами и подвеской «с глазами»
Все материалы
Дом
Старый город
Московские пенсионеры скупают элитное жилье. Что их остановит?
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Только для своих
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Ставший бомжом Шура решил побороться за жилье
Россияне засобирались на Кипр
Названа стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Состояние квартиры Осина шокировало наследников
Все материалы