Американец обвинил власти Гавайев в своем сердечном приступе

Житель Гавайев, перенесший сердечный приступ вскоре после ложного предупреждения о ракетной атаке в январе, подал в суд иск против штата. Об этом пишет New York Post.

Джеймс Шон Шилдс (James Sean Shields) и его подруга Бренда Рейчел намерены получить от властей денежную компенсацию. Ее размер не указывается.

Как говорится в документе, данные о якобы реальном нападении и неспособность властей своевременно опровергнуть их стали существенным фактором, вызвавшим приступ у мужчины. Ответственность за произошедшее возлагается на неназванных госслужащих, а также лица и организации, причастные к объявлению тревоги. Женщина также отметила, что пережила эмоциональное расстройство из-за проблем со здоровьем у возлюбленного.

Шилдс вместе с подругой направлялся на пляж, когда было разослано ложное предупреждение. Пара была уверена, что скоро умрет. Они позвонили своим детям, после чего мужчине стало плохо, у него появились резкие боли в груди. Он отправился в больницу, где у него произошла остановка сердца. Мужчину спасли, у него диагностировали инфаркт.

Власти США случайно разослали жителям штата Гавайи сообщения об угрозе атаки баллистических ракет 13 января. Американцам посоветовали в срочном порядке искать убежище. Спустя полчаса губернатор штата Дэвид Айдж извинился перед местными жителями, сославшись на ошибку во время проверки оборудования.

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