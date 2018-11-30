«Роскосмос» обвинил в своих провалах Маска и санкции

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала отчет за 2017 год, в котором называет причину неудач. Одной из них стала деятельность компании SpaceX, которой руководит Илон Маск.

Так, при плановой доле экспорта российской ракетно-космической техники в общем мировом объеме экспорта в 24,5 процента, фактически «Роскосмос» достиг показателя 8,5 процента. В 2016 году доля составляла 8,8 процента. Среди причин провала в сегменте выведения космических аппаратов называется «выход частных фирм США при содействии государства на мировой рынок пусковых услуг с демпинговыми ценами космических запусков (в частности фирмы SpaceX с семейством ракет-носителей Falcon)».

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Также в достижении результатов «Роскосмосу» помешали санкции: «в сегменте космических аппаратов — препятствование оснащению российских КА [космических аппаратов] высококачественной импортной аппаратурой, обусловленное санкционной политикой западных государств, а также падение курса рубля по отношению к мировым валютам». Указывается, что «в настоящее время в отрасли принимаются меры по импортозамещению и сокращению операционных затрат».

Перед публикацией отчета глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, госкорпорация неправильно проводит процедуры закупок, завышает цены, не использует средства на счетах месяцами, а также в ходе проверки выяснилось, что несколько миллиардов утрачено — «то есть, по сути, своровано».

В конце ноября генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о планах посетить США во второй половине февраля и выразил желание встретиться с Маском: «Мне он интересен и как великий авантюрист, и как хороший инженер». До этого он заявил, что Маск занимается «чистым демпингом», продавая пуски от 50-60 миллионов долларов. Он также отметил, что за каждый пуск Пентагон платит SpaceX около 150 миллионов долларов.

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