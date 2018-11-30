Наука и техника
 
Последние новости
Украина разъяснила ограничения на въезд для россиян
Следователи завели дело о пытках во «Владимирском централе»
Египет раскритиковал российские вертолеты и купил американские
Евросоюз впервые выдал сбежавшего от китайцев китайца
Главная защитница детей назвала удаление клитора девочкам вопросом медицины
Московскую канатку закроют и проверят 
Академик Жорес Алферов срочно госпитализирован
Киев получил новый кредит от Запада
Турция разрешила арестовать саудовцев из-за убийства журналиста
Сейлор Мун потерпела поражение в схватке с сифилисом
Новости партнеров

«Роскосмос» обвинил в своих провалах Маска и санкции

Перейти в «Мою Ленту»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала отчет за 2017 год, в котором называет причину неудач. Одной из них стала деятельность компании SpaceX, которой руководит Илон Маск.

Так, при плановой доле экспорта российской ракетно-космической техники в общем мировом объеме экспорта в 24,5 процента, фактически «Роскосмос» достиг показателя 8,5 процента. В 2016 году доля составляла 8,8 процента. Среди причин провала в сегменте выведения космических аппаратов называется «выход частных фирм США при содействии государства на мировой рынок пусковых услуг с демпинговыми ценами космических запусков (в частности фирмы SpaceX с семейством ракет-носителей Falcon)».

Также в достижении результатов «Роскосмосу» помешали санкции: «в сегменте космических аппаратов — препятствование оснащению российских КА [космических аппаратов] высококачественной импортной аппаратурой, обусловленное санкционной политикой западных государств, а также падение курса рубля по отношению к мировым валютам». Указывается, что «в настоящее время в отрасли принимаются меры по импортозамещению и сокращению операционных затрат».

Перед публикацией отчета глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, госкорпорация неправильно проводит процедуры закупок, завышает цены, не использует средства на счетах месяцами, а также в ходе проверки выяснилось, что несколько миллиардов утрачено — «то есть, по сути, своровано».

В конце ноября генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о планах посетить США во второй половине февраля и выразил желание встретиться с Маском: «Мне он интересен и как великий авантюрист, и как хороший инженер». До этого он заявил, что Маск занимается «чистым демпингом», продавая пуски от 50-60 миллионов долларов. Он также отметил, что за каждый пуск Пентагон платит SpaceX около 150 миллионов долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Космическую программу России сочли фейком
«Роскосмос» провалил расследование аварии «Союза»
«Роскосмос» отказался слушаться НАСА
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:03Сегодня

Мощный поднос

На что способен убийца компьютеров от Apple
02:4224 ноября

Почти истребленные моржи приплыли к берегам России спустя столетия

13:46Сегодня

Опровергнуто популярное представление о предке человека

14:56Сегодня

«Убийца SpaceX» раскрыл планы

Наука и техника00:0224 ноября

Цветная война

Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
00:2122 ноября

Супероружие России получило код НАТО

01:28Сегодня

В США назвали пять смертоносных кораблей ВМФ России

04:02Сегодня

Крым получит «Воронеж»

Наука и техникаПартнерский материал

Не навреди

Самые дикие и безумные способы борьбы с заболеваниями
17:5923 ноября

Зафиксирована новая опасная болезнь

20:5629 ноября

Российское оружие в Крыму показали на карте

12:37Сегодня

Подсчитан весь свет во Вселенной

Россия
«Крайне неприятный тип»
Советский человек изменился. И стал еще хуже
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Не знаю, почему мы еще живы»
Эти россияне попали в черные списки. Теперь у них нет денег, еды и надежды
Россияне vs Статья 282
Россиян сажали за лайки и мемы. Но они отстояли право шутить
«Мрази! Будете гореть в аду!»
Исламисты устанавливают в Дагестане свои порядки. Жизнь меняется на глазах
Академик Жорес Алферов срочно госпитализирован
Главная защитница детей назвала удаление клитора девочкам вопросом медицины
Все материалы
Мир
Черный лев
Секс-рабыни, парады и вражда с Китаем: дикая жизнь последнего бога Африки
Евросоюз впервые выдал сбежавшего от китайцев китайца
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
Турция разрешила арестовать саудовцев из-за убийства журналиста
В словах Трампа нашлось признание Крыма российским
Трамп отреагировал на сообщения о пентхаусе для Путина за 50 миллионов долларов
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
Все материалы
Бывший СССР
Украина закрыла въезд российским мужчинам
Теперь их будут пускать только на похороны. Но женщинам все еще рады
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Грузинский реванш
Саакашвили возвращается. Его соратники почти у власти
Украина собралась разорвать 40 договоров с Россией
Украина разъяснила ограничения на въезд для россиян
«Эта атака не случайна»
 
Украинцы потренировались отражать атаки с Азовского моря
Все материалы
Экономика
Парвиз ТухтасуновРоссийский министр взял на работу неизвестного таджика
Как ему помогли влиятельные друзья и чем он будет заниматься
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
России понадобилось больше мигрантов
Киев получил новый кредит от Запада
Власти придумали способ победить бедность в России
Побивший Макгрегора боксер попался на мошенничестве с криптовалютами
Черное счастье
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Все материалы
Силовые структуры
Глушилки-заводилки
Профессионалы угоняют машины за считаные секунды. Вот как они это делают
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби
Арестованных украинских моряков нашли в Москве
Уральский авторитет Степа с сыновьями погиб в ДТП
В Москве третий человек за две недели оказался на пути самолета
Все материалы
Наука и техника
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Русская посадка
Американцы снова на Марсе. Куда сядет Россия?
«Роскосмос» обвинил в своих провалах Маска и санкции
Опровергнуто популярное представление о предке человека
«Убийца SpaceX» раскрыл планы
В США назвали пять смертоносных кораблей ВМФ России
Все материалы
Спорт
«Сыграем хоть в Антарктиде»
Как русский хоккей добрался до Европы
Боец UFC потренировал Дзюбу и оценил его удар
Погрязший в долгах олимпийский чемпион продал медаль и был обманут
МОК на время признал самбо
Фьюри предрек Усику провал
Южную Америку лишили главного матча года
Футболист обыграл соперника и забил гол ударом-«ракетой»
Все материалы
Культура
«Мы всегда были провокаторами»
Тильда Суинтон и Лука Гуаданьино о «Суспирии», семидесятых и Томе Йорке
Макс Покровский«Кремль помог вспомнить, что мы — полупанки»
Лидер «Ногу свело» Макс Покровский о жизни между Россией и Америкой
Все хотят меня поцеловать
Рэп-фетишистка, эксперимент Линча и очень пошлая Молли — главная музыка месяца
Концерты Cream Soda, Little Big и Noize MC в Киеве оказались под угрозой
Шнуров посвятил стихотворение запрету российским мужчинам посещать Украину
Сына Игоря Талькова задержали за пьяное вождение
Мединский объяснился за «живого» Егора Летова и отмену рэп-концертов
Все материалы
Интернет и СМИ
По кругу
Он обокрал миллионера за считаные минуты. За легкие деньги пришлось заплатить
Чмокнувший дочь Бекхэм вдохновил отцов на поцелуи с детьми
Выступающая против унижений политик оказалась унижена из-за «болтающейся» груди
Реклама прокладок с поющими гениталиями покорила женщин
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финал
Феминистку навсегда удалили из соцсети за фразу «мужчины — это не женщины»
Все материалы
Ценности
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
Опубликован снимок с реальной внешностью кандидатки в самые молодые миллиардерши
Названа самая стильная россиянка
Россияне посвятили часы Apple Watch черной икре
Кейт Миддлтон надела старое платье и дала незнакомцу себя поцеловать
Все материалы
Путешествия
Казахский дрифт
Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Божий дар
Американец поехал учить дикарей жизни. Они его убили
Раскрыты внешние признаки опасных авиапассажиров
Раскрыт способ выживания после крушения самолета
Бортпроводники подняли на смех девочку-эпилептика с нелепым именем
Пассажиры самолета получили травмы после жесткой посадки без шасси
Все материалы
Из жизни
Запах нищеты
Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Рыбак поймал на удочку трех девочек и спас им жизнь
Невиновный китаец 23 года по ошибке отсидел в тюрьме
Камень в мочевом пузыре китайца достиг размеров страусиного яйца
Пьяный врач погубил роженицу и ее ребенка
Все материалы
Зона комфорта Cadillac XT5
Главные фишки самого недооцененного в России премиального кроссовера
Новинки Лос-Анджелеса
Главные премьеры последней автомобильной выставки 2018 года
Подснежники
Красота увядания отечественных машин
Машины Брайана О'Коннора
Самые яркие автомобили коллекции Пола Уокера
Jeep привезет в Россию пикап Gladiator
Американцы назвали машины с лучшими и худшими фарами
Новый хэтчбек Skoda стал частью главной достопримечательности Праги
Все материалы
Дом
Пять звезд
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Только для своих
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Ставший бомжом Шура обвинил в своих бедах Лужкова
График переселения домов по реновации составят в Москве к 2020 году
Риелторы спрогнозировали рост ипотечных ставок
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Все материалы