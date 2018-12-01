Северокорейский солдат сбежал на Юг

Военнослужащий армии КНДР перебежал на южнокорейскую сторону границы. Об этом сообщили в Комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея, передает ТАСС.

Солдат пересек границу в 7:56 по местному времени (1:56 по московскому времени). Его обнаружили при помощи наблюдательной техники. На данный момент перебежчик задержан и находится в безопасности.

Как сообщили в комитете, относительно деталей побега проведут расследование. Там добавили, что Северная Корея ничего не предпринимает в ответ. Отмечается, что это первый случай побега после снесения постов охраны на границе Северной и Южной Кореи.

Договоренность о разминировании границы была заключена во время межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. На нем также было решено соединить сеть железных дорог двух государств. Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин условились о демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбене.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!