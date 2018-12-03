У России нашли замену «зеленым человечкам»

Инцидент в Керченском проливе показал, что российские власти могут использовать береговую охрану для незаконных операций, пишет американское издание War is Boring. На публикацию в понедельник, 3 декабря, обратило внимание агентство УНИАН.

Авторы материала считают, что Россия намеренно задействовала береговую охрану в ходе инцидента, как это уже делали другие страны. «Китай успешно использовал свою береговую охрану и морскую милицию, чтобы заявлять о своем присутствии, проводить притеснения и саботаж под предлогом оборонительных военных действий», — говорится в статье.

В НАТО должны пересмотреть свое взаимодействие с органом российской погранслужбы, подчеркивают журналисты. Сотрудники береговых служб США, Канады и Норвегии взаимодействуют с российскими коллегами по вопросам безопасности, включая сферу рыболовства, нефтяные разливы и поисково-спасательные операции.

Кроме того, по мнению авторов, инцидент в Керченском проливе стал «выходом из тупика» после того, как Россия больше не смогла оправдывать присутствие «зеленых человечков» в Донбассе.

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25 ноября ФСБ заявила, что три военных корабля Украины нарушили морскую границу России и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры и не реагируя на законные требования. Пролив был перекрыт, в воздух подняли боевую авиацию. Киев ответил, что суда идут из Одессы в Мариуполь, о чем было известно заранее. Вечером украинские корабли были задержаны. Украина назвала действия России военной агрессией, ввела в некоторых регионах республики военное положение, а также установила ограничения на посещение страны российскими мужчинами.

Термин «вежливые люди», или «зеленые человечки», получил широкое распространение в связи с выходом Крыма из состава Украины и присоединением полуострова к России. Так в интернете стали называть российских спецназовцев, обеспечивавших порядок в регионе в феврале-марте 2014 года.

Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к военным действиям в Донбассе. Москва все обвинения отвергает и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Береговая охрана является органом Пограничной службы ФСБ России, цель которого — защита интересов РФ на приграничной территории, во внутренних морских водах и территориальных морях, а также в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе страны.

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