Последние минуты жизни футболиста «Локомотива» попали на видео

Последние минуты жизни футболиста московского «Локомотива» Алексея Ломакина попали на видео. На записи видно, как 18-летний спортсмен один движется к реке Городня на юге Москвы, а затем падает с небольшого обрыва.

Кроме того, в кадр попала лиса, вытащившая куртку Ломакина на тропинку. В куртке нашлись документы погибшего.

Точная причина смерти до сих пор не установлена. По предварительным данным, Ломакин погиб в результате переохлаждения или утопления.

Ранее 3 декабря мать Ломакина сообщила об исчезновении сына. Его тело было обнаружено на юге столицы. Стало известно, что 30 ноября футболист отправился на процедуры в один из медицинских центров клуба и перестал выходить на связь. Матери удалось выяснить, что сын распивал спиртное в компании приятеля.

Последний раз полузащитник выходил на поле в сентябре 2018-го в составе молодежной команды железнодорожников в дерби с «Динамо». Всего в сезоне-2018/2019 Ломакин принял участие в трех матчах молодежки «Локомотива».

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