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Раскрыты секретные документы о битве за Москву

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Министерство обороны России впервые опубликовало архивные документы о битве под Москвой 1941 года. Публикация приурочена ко Дню Неизвестного Солдата, который отмечается 3 декабря.

Среди рассекреченных документов упоминается журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии из состава 16-й армии, когда бойцы Красной армии отбивали атаку врага. Первые три эшелона 354-й стрелковой дивизии прибыли на станцию Сходня 30 ноября, а последний эшелон разгружался 2 декабря, когда перед частями дивизии была поставлена задача занять и прочно оборонять рубеж Клушино — Матушкино. За пять дней боев погибли 148 советских солдат, ранены 445 человек, 238 получили обморожение.

«Следует отметить, что в те дни стояли 25-градусные морозы. 6 декабря противник перешел к активной обороне. А 7 декабря, согласно боевому приказу командующего армией генерал-лейтенанта Рокоссовского, части 16-й армии в 10 часов утра перешли в наступление», — говорится на сайте ведомства.

Также отмечается, что за 10 дней боев 354-я стрелковая дивизия потеряла 3159 человек. Вместе с тем Минобороны приводит учетную карточку братской могилы, куда в ноябре-декабре 1941 года захоронили советских воинов, защищавших Москву.

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