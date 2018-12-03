Лидера движения против рабства в России попытались убить

В Подмосковье напали на основателя общественного волонтерского движения против рабства «Альтернатива» Олега Мельникова. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщается на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

Как говорится в сообщении, накануне вечером Мельников возвращался домой на такси, около подъезда его встретил неизвестный мужчина, попросил закурить и задал несколько вопросов. Когда Мельников отвернулся, чтобы зайти в подъезд, незнакомец трижды ударил его ножом и скрылся.

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Опознать нападавшего не удалось: его лицо было скрыто шарфом и капюшоном. Место нападения было выбрано таким образом, чтобы ни одна из камер наблюдения не зафиксировала происшествие.

«Я думаю, что этот человек ждал именно меня и знал, где я живу. Он обратился ко мне несколько раз, чтобы убедиться, что я — это я», — рассказал Мельников.

После случившегося лидер «Альтернативы» был госпитализирован, в больнице у него зафиксировали множественные ножевые ранения и оказали первую медицинскую помощь. После этого он дал показания сотрудникам полиции.

Как отмечается в сообщении «Альтернативы», в настоящее время следствие пытается установить личность нападавшего, его мотив и взаимосвязь нападения с общественной деятельностью Мельникова.

Как говорится на странице движения в социальной сети, «Альтернатива» — это волонтерская организация, которая борется с современным рабством, в том числе трудовым, сексуальным и «нищенским». Она была основана в 2011 году, за семь лет активисты освободили более 700 человек. Так, в феврале им удалось вызволить из рабства мигранта, которого три года заставляли бесплатно работать строителем в Уфе.

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