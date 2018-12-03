Состояние нокаутированного украинцем боксера улучшилось

Бывшего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) канадца Адониса Стивенсона вывели из критического состояния. Об этом сообщил его менеджер Айвон Микел в своем Twitter-аккаунте.

По словам Микела, состояние боксера стабилизировалось. Врачи ввели Стивенсона в медикаментозный сон, что поможет обеспечить дальнейшее восстановление спортсмена. Микел от лица семьи боксера поблагодарил всех, кто поддерживал Стивенсона.

2 декабря Стивенсон вышел на ринг против украинского боксера Александра Гвоздика. Он был отправлен в нокаут в конце 11-го раунда после серии тяжелых ударов. Канадца повезли в больницу сразу после окончания поединка. Там спортсмена поместили в отделение интенсивной терапии. У него было подозрение на кровоизлияние в мозг.

Стивенсон лишился чемпионского титула и потерпел второе поражение в карьере. Помимо этого, в его послужном списке 29 побед и одна ничья. Гвоздик одержал очередную победу, увеличив количество выигранных поединков до 16. Украинец не проигрывал ни разу в карьере.

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