Российским семьям пришлось экономить

Недельные расходы с 26 ноября по 2 декабря в среднестатистической российской семье сократились на 13 процентов, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Расходы за последнюю неделю ноября составили 4172 рублей, неделей ранее семьи в среднем потратили 4798 рублей. Размер среднего чека также сократился и достиг 553 рублей.

Ранее расходы россиян росли три недели подряд. Аналитики это объясняют началом предпраздничных закупок, которые многие начинают задолго до Нового года. То, что рост расходов сократился, связывают с вынужденной экономией накануне выплат заработной платы.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян (91 процент опрошенных) призналось, что им приходилось экономить на еде. При этом более четверти граждан тратят на еду около половины дохода, а пятая часть — от 40 до 50 процентов зарплаты.

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