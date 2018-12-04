Названа криминальная столица Украины

Одесса стала столицей криминального мира Украины, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНИАН.

«За последние месяцы Одесса превратилась в криминальную столицу. Рейдеры стали неотъемлемой частью Одессы», — сказал Аваков, выступая на брифинге в городе.

По словам министра, в первый день военного положения была задержана группа из 17 боевиков, которые атаковали одну из строек и напали на лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

«Это что, уровень самосознания для Одессы? Нет, конечно. Это местная деловая и управленческая элита почему-то посчитала, что такое возможно. Посчитали, что у местных политиков есть две-три бригады боевиков, общественников. При этом настоящие общественники "забиты", в том числе физически», — заявил Аваков.

Глава МВД заверил, что если у главы Одесской администрации и мэра нет сил решить данный вопрос, им «будут помогать».

Аваков выразил сожаление, что руководству министерства и генеральной прокуратуры пришлось приехать в город с такой миссией, но предстоят неприятные проверки.

«Будут изучены криминальные схемы. Здесь будут работать специалисты из других областей, чтобы не было договорняков», — пообещал Аваков.

В Одесской области и нескольких других регионах Украины до 26 декабря действует режим военного положения. Он был введен после инцидента в Керченском проливе, когда Россия задержала три украинских военных корабля, обвинив их в нарушении границы. Киев считает действия Москвы агрессией.

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