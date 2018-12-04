Обладатель «Золотого мяча» поведал о предсказании Зидана

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, выигравший «Золотой мяч» 2018 года, пересказал детали разговора с бывшим наставником команды Зинедином Зиданом. Слова футболиста приводит Marca.

Француз вызвал хавбека в офис в январе 2016-го и объяснил, что хочет увидеть в его игре. Также он отметил, что Модрич является важной фигурой. «В конце концов, он сказал, что я могу выиграть "Золотой мяч". Когда кто-то уровня Зидана говорит тебе такое, это очень повышает самооценку», — заметил Модрич.

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Церемония награждения состоялась 3 декабря в Париже. «Золотой мяч» впервые за 11 лет получил кто-то кроме Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Португалец в итоге занял второе место в голосовании, аргентинец — пятое.

Модрич в сентябре был признан лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола. В августе Союз европейских футбольных ассоциаций также назвал его лучшим игроком континента. Наконец, полузащитник стал лучшим на чемпионате мира 2018 года, на котором его сборная заняла второе место, уступив в финале французам.

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