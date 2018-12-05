Путин объяснил игнорирование Порошенко

Президент России Владимир Путин заявил, что игнорирует телефонные звонки от украинского лидера Петра Порошенко, поскольку не желает участвовать в его избирательной кампании. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, дело не в том, что он просто так не хочет разговаривать с Порошенко. Российский лидер отметил, что украинский президент создает провокации, возлагает ответственность на Москву, а затем пытается показать, что он сам решает появившиеся проблемы.

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«Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — подчеркнул Путин.

Помощник президента России Юрий Ушаков в конце ноября заявлял, что в Кремль действительно поступал запрос от Киева на телефонный разговор Порошенко с Путиным, но Москва, оценив «целый ряд факторов, в частности совместимость графиков», решила не проводить беседу.

Украинский президент говорил, что, столкнувшись с игнорированием с российской стороны, попросил посодействовать в организации переговоров канцлера Германии Ангелу Меркель. Контакт с Москвой потребовался Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе, где ФСБ при участии военных 25 ноября задержала три корабля ВМС Украины, на которых находились 24 моряка, из-за нарушения российской государственной границы. Путин, впервые комментируя события в проливе, назвал их провокацией украинских властей и, возможно, самого Порошенко, президентские полномочия которого истекают в 2019 году.

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