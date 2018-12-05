«Спартак» упустил победу в Кубке России

Московский «Спартак» упустил победу в матче с екатерингбургским «Уралом» в 1/4 финала Кубка России. Встреча состоялась в Москве 5 декабря и завершилась со счетом 1:1.

Спартаковцы открыли счет на 48-й минуте матча, отличился Софьян Ханни. Гостям удалось отыграться на 67-й минуте, с передачи Михаила Меркулова мяч забил Владимир Ильин.

На этом этапе Кубка России противостояния проводятся в двухматчевом формате. Ответная игра в паре «Спартак» — «Урал» пройдет в Екатеринбурге 24 февраля.

В остальным матчах четвертьфинала национального Кубка московский «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» (1:0), а «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью. 28 ноября на этом же этапе турнира встречались тульский «Арсенал» и Оренбург, победу со счетом 4:2 одержали туляки.

Красно-белые провели четвертый матч под руководством нового главного тренера Олега Кононова. Помимо ничьей с «Уралом» при нем «Спартак» одержал две победы в Российской премьер-лиге — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Локомотивом» (2:1) и уступил австрийскому «Рапиду» (1:2) в Лиге Европы.

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