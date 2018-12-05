Константинополь захотел отнять храм РПЦ в Северной Корее

Константинопольский патриархат (КП) считает Троицкий храм в Пхеньяне своим. Об этом говорится в календаре, изданном Корейской митрополией КП по случаю визита в Сеул патриарха Варфоломея, сообщается на странице посольства России в КНДР в Facebook.

Вселенский патриархат не имеет никакого отношения к проекту, считают в дипмиссии. «Свято-Троицкий храм возведен как символ корейско-российской дружбы по решению бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. На основании обращения Православного комитета КНДР Троицкий приход находится в каноническом ведении Патриарха Московского и всея Руси», — говорится в сообщении.

Сотрудники посольства заявили, что не отдадут храм патриарху Варфоломею ни при каких обстоятельствах. «Вызвать хаос, как это удалось сделать на Украине, здесь, в КНДР, ему не дадут», — подчеркивают дипломаты.

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Отмечается, что храм был возведен совместными усилиями корейцев и сотрудников посольства. В нем представлены русский иконостас, колокола и иконы. Постоянными прихожанами храма являются около полутора сотен сотрудников дипмиссии и членов их семей.

2 ноября архиепископ Константинопольского патриархата Иов (Геча) заявил, что в отношении Русской православной церкви (РПЦ) могут быть применены определенные меры, если она продолжит противиться организации автокефальной церкви на Украине. Незадолго до этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл связал действия КП по предоставлению автокефалии Украине с заказом на разрушение «острова свободы», которым, по его словам, является РПЦ.

15 октября Московский патриархат (МП) разорвал евхаристическое общение со Вселенским патриархатом после того, как в Константинополе сняли анафему с глав двух раскольничьих украинских церквей и продолжили процедуру предоставления автокефалии украинской церкви.

На Украине действуют сразу три православные церкви: непризнанные Украинская православная церковь КП и Украинская автокефальная православная церковь, а также каноническая Украинская православная церковь МП. Последняя является самоуправляемой церковью в рамках Русской церкви и не требует для себя автокефалии.

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