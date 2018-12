Пациент выкашлял кусок легкого из-за проблем с сердцем

В США пациент больницы так сильно кашлял, что у него через рот вышел кусок легкого. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на медицинский журнал New England Medical Journal of Medicine.

Мужчину доставили в реанимацию медицинского центра Калифорнийского университета в Сан-Франциско из-за обострения хронической сердечной недостаточности. 36-летний пациент с детства страдал от проблем с сердцем, несколько лет назад ему установили кардиостимулятор.

В течение недели после госпитализации у мужчины начались проблемы с дыханием: он кашлял мокротой и кровью. Врачи были вынуждены дополнительно снабжать его кислородом через носовые канюли. Во время очередного сильного приступа кашля у него оторвался кусок бронхиального древа из правого легкого и вышел наружу. После этого пациенту в трахею пришлось установить дыхательную трубку, но через два дня необходимость в ней отпала, прекратились и приступы кашля.

Спустя неделю он умер от сердечной недостаточности, несмотря на установку врачами желудочкового вспомогательного устройства.

В январе сообщалось о женщине, которая сломала ребро из-за сильного кашля. Как выяснили врачи, она страдала коклюшем.

