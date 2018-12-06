Исполнители рэгги примерили ретро-рубахи

Компания Woolrich представила капсульную коллекцию курток, пуховиков и свитеров Buffalo Check. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 декабря.

Бестселлер марки — рубахи в клетку из фланели — представлены в коллекции в новых цветах и размерах, а женские свитера из смесовой пряжи (шерсть и мохер) и велюровые пуховики предлагаются в сером, фиолетовом, желтом и синем цветах.

Фото: Woolrich 1 /3

В поддержку коллекции Woolrich запустил рекламную кампанию, в которой снялись две лондонские музыкальные группы: исполнители рэгги с элементами электро и хип-хопа Hempolics и jazztronic-дуэт Blue Lab Beats, сочетающие джаз с британским рэпом.

Компания Woolrich основана в городе Вулрич (Пенсильвания, США) в 1830 году Джоном Ричем как фабрика по производству сукна, а также производству армейских одеял. Первой известной моделью одежды бренда стала Buffalo Check Shirt — клетчатая рубашка из шерстяной фланели. В 1970-е годы бренд разработал для рабочих, которые прокладывали нефтепровод через Аляску, специальную модель утепленной парки Woolrich Arctic Parka. В настоящее время компании принадлежит два бренда: Woolrich Outdoor и Woolrich John Rich & Bros.

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