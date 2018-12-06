Бориса Джонсона заставили покаяться за «забытые» доходы

Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон был вынужден извиниться перед парламентом за то, что не зарегистрировал вовремя свой дополнительный доход. Об этом сообщает The Independent.

Политику пришлось приносить извинения из-за 52 тысяч фунтов (почти 58,5 тысячи евро) роялти за его книгу. В своем выступлении Джонсон полностью признал, что нарушил правила, хотя и ненамеренно. По его словам, выплаты ему приходили неожиданно, из-за чего и вносились позднее необходимого. «Я благодарен за признание того, что у меня не было намерения ввести парламент в заблуждение», — сказал он.

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Как указывал Комитет по стандартам, Джонсон нарушил строгие правила, когда не задекларировал в общей сложности девять платежей в течение полагающихся 28 дней после их получения. Это произошло еще в декабре 2017 года.

В постановлении комитета говорилось, что число случаев указывает, что это было невнимание и неуважение, но никак не незначительная ситуация. В то же время после поднятия этого вопроса в 2018 году Джонсон предпринял необходимые меры, чтобы подобное не повторилось. В итоге ему рекомендовали прилюдно извиниться, что он и сделал в четверг, 6 декабря.

Джонсон ушел в отставку 9 июля. Он возглавлял внешнеполитическое ведомство Великобритании чуть меньше двух лет.

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