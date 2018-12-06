Вдохновившая на убийство студентки группа «Мы» снова распалась

Участница российского музыкального дуэта «Мы» Ева Краузе рассказала, что коллектив снова распался. Об этом она сообщила в группе во «ВКонтакте» в четверг, 6 декабря.

«Я устала молчать. Мы — больше не мы. После альбома "Ближе prt.2" никакой совместной деятельности не было, нет и не предвидится. Честно, это было самое лучшее время, проведенное с вами. Мало кто знает, что происходило между нами все это время, но лучше вам и не знать», — написала она.

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В январе участники инди-поп-группы уже заявляли о своем распаде. Это произошло после того, как в интернете появилась петиция с требованием запретить их песню «Возможно», которая якобы побудила 19-летнего студента МГТУ имени Баумана Артема Исхакова убить и изнасиловать свою 19-летнюю подругу Татьяну Страхову. После случившегося молодой человек покончил с собой. В предсмертной записке он рассказал, что воспринял трек как призыв к действую, так как в нем есть строки: «Прости, мне придется убить тебя. Ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно».

В 2018 году группа выпустила два альбома — «Ближе» и «Ближе prt.2». Кроме того, у дуэта вышел EP «Зима», а у Евы Краузе — сольник «Люболь».

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