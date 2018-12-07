Эрдоган заступился за украинских моряков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Москву освободить украинских моряков, арестованных из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости в пятницу, 7 декабря.

По словам Эрдогана, после инцидента он беседовал с российским лидером Владимиром Путиным и с президентом Украины Петром Порошенко как по телефону, так и на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Аргентине. «Просьбу по освобождению моряков я Путину передал. Будем смотреть на развитие событий, надеюсь, они ее положительно встретят», — сообщил он.

Глава государства добавил, что в подобных случаях третьи страны могут лишь попросить. «Дальше этого не пойдем», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что арестованные после инцидента в Керченском проливе, останутся под стражей до окончания разбирательства.

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Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ задержало три военных украинских корабля после того, как они пересекли российскую границу и не отреагировали на требование остановиться. В ведомстве утверждают, что корабли зашли в воды, которые и до присоединения Крыма к РФ были российскими. 24 моряка были отправлены под стражу на два месяца.

В ответ на это Украина ввела временное военное положение в ряде регионов, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки». Киев не признает российский статус Крыма. Украинские власти считают полуостров и воды вокруг него своими.

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