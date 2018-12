Исчезнувшую с радио легендарную песню про «сексуальное насилие» оправдали

Исчезновение из эфира американского радио песни Baby It's Cold Outside («Детка, на улице холодно») породило недовольство среди слушателей. На это обратило внимание издание The Independent.

Первой от хита 1944 года авторства бродвейского композитора Фрэнка Лессера отказалась радиостанция Кливленда (штат Огайо, США). Руководство объяснило это тем, что многие слушатели пожаловались на ставшую традиционной рождественскую песню, поскольку услышали в ее тексте намек на сексуальное насилие. После этого еще несколько радиостанций в США и Канаде решили убрать композицию из ротации.

Пользователи Twitter отметили, что отказ кажется диким. «Если бы люди возмущались так же, как по поводу песни, но только из-за 636 тысяч случаев обращения в органы из-за сексуального насилия в Канаде, может, изнасилований и правда стало бы меньше», — отметила канадка.

К обсуждению также присоединилась учительница английского языка. В своем посте на Tumblr она объяснила, что песню не стоит понимать так, как ее трактуют современные слушатели. Фраза «Что в напитке?» («Hey what’s in this drink») во времена написания хита считалась шуткой и означала, что в стакане собеседника либо безалкогольный, либо слабоалкогольный напиток. Обвинители же посчитали, что эта реплика напрямую свидетельствует о том, что героиню спаивают.

Споры вызвала и беседа, отраженная в песне: в ней мужчина уговаривает девушку остаться, поскольку та засиделась у него в гостях. В глазах возмущенных людей это выглядело как образец принуждения. Но, по словам учительницы, смысл этого диалога был прямо противоположным: девушка хотела остаться рядом с понравившимся ей человеком, но не могла ему сказать об этом прямо, поэтому была вынуждена перебирать слабые аргументы, чтобы в итоге остаться.

В финале своего объяснения учительница поиронизировала над тем, что и в те годы женщины страдали от патриархата, но совсем в другой форме: им не позволялось проявлять заинтересованность, и они были обязаны тайно проявлять знаки внимания, чтобы не прослыть легкомысленными в обществе и не давать повода для слухов среди соседей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!