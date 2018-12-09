Футболист забил обводящим ударом в окружении трех соперников

— Maghrib Foot Videos (@MaghribFootVid) 09 декабря 2018, 18:44

Марокканский полузащитник «Акхисар Беледиеспор» Адриан Регаттен отметился забитым мячом в матче чемпионата Турции против «Фенербахче». Видео взятия ворот опубликовано в Twitter-аккаунте Maghrib Foot Videos.

Регаттен получил мяч в штрафной Фенербахче и сумел сохранить его, оказавшись в окружении трех соперников. Марокканец пробил из под опеки крученым ударом и сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

Победа позволила «Акхисар Беледиеспор» обойти «Фенербахче» в турнирной таблице чемпионата. Команды занимают 13-е и 16-е места соответственно.

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