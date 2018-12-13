Путин призвал молодых россиян не ждать указаний сверху

Президент России Владимир Путин призвал молодых людей не ждать руководящих указаний от государства, а самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Соответствующее заявление он сделал на открытом уроке «Направление прорыва» в Ярославле. Видео с мероприятия доступно на сайте РИА Новости.

Он подчеркнул, что человек должен сам искать свой путь и брать судьбу в свои руки. 90 процентов успеха в жизни зависит от собственных поступков человека, добавил глава государства.

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Путин посоветовал школьникам не ждать, что «добрый дядя что-то принесет», а руководствоваться строками из революционной песни: «Никто нам не поможет: ни бог, ни царь и ни герой».

Также в ходе мероприятия российский лидер заявил о важности правильного выбора профессионального пути. «Найти себя в жизни — самое главное, это первый шаг к успеху», — подчеркнул он. Путин признался, что своей профессией он доволен.

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