Крещение ребенка грубой силой попало на видео

Иерей Свято-Георгиевского женского монастыря в Ессентуках Илия Семилетов отстранен от должности и уволен из Пятигорской епархии за грубо проведенный обряд крещения ребенка. Об этом изданию «360» сообщил пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил.

На распространенных в соцсетях кадрах видно, как священник держит девочку за голову и с силой окунает ее в чан с водой. Ребенок плачет, однако присутствовавшие на таинстве родственники не остановили батюшку.

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Мать девочки рассказала изданию «Ридус», что видеозапись была сделана два года назад, и заступилась за священника. «Ребенок плакал, потому что просто испугался батюшки. Она первый раз оказалась в храме. Мы очень благодарны батюшке, что он согласился ее покрестить», — сказала она. Ее сын также опроверг комментарии интернет-пользователей о том, что Семилетов ударил его малолетнюю сестру головой о дно купели во время крещения.

«Просто он резко ее окунал в воду с достаточно жестким и, возможно, избыточным применением силы. Мне кажется, это можно было сделать гораздо более мягко и корректно. Это, конечно, нехорошо и выглядит просто ужасающе», — прокомментировал видеозапись протоиерей Михаил, добавив, что Семилетов ожидает решения церковного суда..

В начале декабря сообщалось, что баптистского пастора Леонида Поворова признали виновным в организации несанкционированного митинга в Набережных Челнах, когда он проводил обряд крещения.

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