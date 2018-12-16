Российский актер сравнил Макгрегора с петухом

Российский актер Михаил Пореченков назвал ирландского бойца MMA Конора Макгрегора «петухом». Слова артиста выложены на YouTube-канале BSNEWS.

«Мне нравятся скромные, спокойные, уважительно относящиеся к соперникам, но вместе с тем внутренне очень сильные люди. Таких талантов у нас много. [Макгрегор] — петух», — заявил он.

В январе Макгрегор и российский боец Хабиб Нурмагомедов вступили в перепалку в соцсетях. Среди прочего, россиянин посоветовал собеседнику «заткнуться» и добавил пиктограмму петуха. Позднее он в англоязычных интервью начал называть ирландца «chicken» (трус — прим. Ленты.ру).

В октябре Нурмагомедов провел первую успешную защиту титула чемпиона UFC в легком весе, победив Макгрегора болевым приемом. После сдачи соперника россиянин выпрыгнул за пределы октагона и затеял драку с секундантами ирландца. В этот момент секунданты Нурмагомедова атаковали оставшегося в клетке Макгрегора. В конфликт вмешались охрана и полиция. Разбирательство продолжается до сих пор, санкции грозят всем участникам потасовки.

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