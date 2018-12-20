Путин назвал два главных события года

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции назвал два события текущего года, которые он считает самыми важными. Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС в четверг, 20 декабря.

«Выборы президента, разумеется, это важно для всей страны, и чемпионат мира по футболу, это тоже оказалось важным для всей страны и всего мира», — сказал глава государства.

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По данным Фонда общественного мнения (ФОМ), каждый десятый россиянин считает главным событием уходящего года повышение пенсионного возраста в стране. Результаты исследования были опубликованы 14 декабря. Чемпионат мира по футболу стал символом года для 23 процентов респондентов. О президентских выборах вспомнили лишь два процента опрошенных.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции.

Президентские выборы состоялись 18 марта. Явка составила 67,47 процента. Владимир Путин победил с результатом 76,69 процента голосов. Первый раз он был выбран президентом в 2000 году.

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