Литва захотела заморозить средства российских олигархов

Литва хочет ужесточить санкции против российских граждан, обвиняемых в нарушении прав человека, и заморозить их имущество, находящее в стране. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на министра иностранных дел страны Линаса Линкявичюса.

Ранее с подобной инициативой выступили оппозиционные консерваторы и либералы, однако Линкявичюс заявил, что поддерживает введение антироссийских санкций идейно, но его не устраивает предложенный вариант законопроекта. Глава МИД подчеркнул, что правительство сможет детально проанализировать, как такой закон соответствует международной политике санкций.

Он предложил подготовить новый вариант закона, после чего правительство Литвы будет «готово это сделать». Таким образом, власть создаст механизмы, которые позволят замораживать средства бизнесменов и чиновников, попавших под санкции.

Дополнения в закон будут действовать в рамках закона Магнитского. Если они будут разработаны и приняты, то Литва сможет запрещать въезд обвиняемым в нарушениях прав человека и коррупции лицам и замораживать средства на их счетах.

7 декабря Литва ввела национальные санкции после инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после этого ее министры стали получать угрозы. Литовские санкции предусматривают запрет на экономическую и другую деятельность на территории прибалтийской республики для лиц, ответственных за нападение на украинские суда.

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