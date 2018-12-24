Израиль обвинили в симпатиях к террористам

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху симпатизирует курдам из Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр также обвинил израильского премьера в желании воспользоваться курдской проблемой, чтобы разделить Сирию. «В последние дни Нетаньяху очень обеспокоен, потому что он хотел разделить Сирию с помощью террористов», — сказал Чавушоглу в эфире местного телеканала.

По словам главы МИД, именно это стало причиной нападок Нетаньяху на турецкого лидера Рейджепа Тайипа Эрдогана. 22 декабря израильский премьер написал в своем Twitter-аккаунте : «Эрдоган, (...) чья армия убивает женщин и детей в курдских деревнях в Турции и за ее пределами, не должен указывать Израилю».

Материалы по теме Опять в спину Почему Турция стала врагом Америки

Такие слова, в свою очередь, явились ответом на наставление Эрдогана турецкой молодежи о том, что молодые люди «не должны вести себя как евреи». «Нельзя бить лежачего, потому что вы не израильские евреи. Они бьют не только мужчин, но и женщин и детей», — сказал он во время мероприятия в Стамбуле 22 декабря.

12 декабря Эрдоган заявил, что Турция в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии. К ним она причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они сейчас контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США. В начале года Турция также начала операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.

Отношения Турции и Израиля обострились в мае 2018 года. Причиной стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. На этом фоне в секторе Газа прошли акции протеста. Израильские солдаты вели огонь на поражение по их участникам. Анкара отозвала своих послов в Тель-Авиве для консультаций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



