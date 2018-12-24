Автоматчик пострелял по посетителям кафе в канун Рождества и скрылся

В центре бельгийского Брюсселя неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана La Parisienne. Об этом сообщает Studinfo.be.
Всего раздалось три выстрела, мужчина открыл огонь по окнам заведения, а затем скрылся, передает портал. Как рассказал один из очевидцев, в руках у стрелка был автомат Калашникова.
Инцидент произошел в 10:00 по местному времени на торговой улице Avenue Louise. По информации полиции, мотив нападавшего пока неизвестен, в то же время о пострадавших не сообщается. На месте происшествия было найдено три гильзы, они отправлены на судебную экспертизу. Версия террористической атаки не рассматривается.
21 декабря два человека были ранены в результате стрельбы в австрийской столице Вене. Злоумышленник также скрылся с места преступления.
11 декабря мужчина открыл стрельбу в центре французского города Страсбурга, недалеко от площади Клебера, где развернулась ежегодная рождественская ярмарка. Полиция застрелила его 13 декабря на одном из складов недалеко от места атаки.