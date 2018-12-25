Шесть человек погибли в аварии под Краснодаром

Шесть человек, включая ребенка, погибли в Краснодарском крае в результате столкновения «Волги» с минивэном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госавтоинспекцию МВД.

ДТП произошло на 116-м километре трассы «Краснодар — Кропоткин». Авария произошла в тот момент, когда водитель автомобиля ГАЗ-3110 выехал на полосу встречного движения: навстречу двигался Peugeot Boxer.

В результате погибли оба водителя, а также трое пассажиров «Волги» и 11-летний пассажир Peugeot.

Ранее глава ГИБДД предложил увеличить штрафы за незначительное превышение скорости, отметив, что превышение на 20-40 километров в час — это одно из самых массовых нарушений ПДД, и ответственность за это минимальная: она ограничивается штрафом в 500 рублей, который во время льготного периода уменьшается в два раза.

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