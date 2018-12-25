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Диснеевского актера поймали на попытке совратить 13-летнего мальчика

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Актеру диснеевских шоу Стони Уэстморленду предъявили обвинения в попытке совратить несовершеннолетнего. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщает Associated Press.

В приложении для знакомств Grindr для людей из сообщества ЛГБТ 48-летний артист вступил в переписку с собеседником, который представился 13-летним мальчиком. На самом деле под этим аккаунтом скрывался полицейский города Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Уэстморленд признался, что отправлял ему свои обнаженные фото. Также он согласился с тем, что собеседник предупредил его о своем возрасте.

Актера арестовали еще 13 декабря, когда он на арендованной машине ехал на встречу с «мальчиком» с целью отправиться в отель и заняться с ним сексом.

После ареста Disney снял Уэстморленда с роли в детском телешоу «Энди Мак», где он играл дедушку главного героя. В его фильмографии также значатся сериалы «Скандал» и «Во все тяжкие».

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