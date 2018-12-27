В России создадут боевой беспилотник для борьбы с дронами

Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) разрабатывает боевой беспилотный модуль для борьбы с дронами на малых высотах. Об этом рассказал Умахан Умаханов, генеральный конструктор завода по программе «Самум» (сверхмобильная артиллерийская многоцелевая установка модернизированная), передает РИА Новости.

«Самум» предназначен для защиты от ударов тактических истребителей, штурмовой авиации, вертолетов и некоторых типов беспилотников, действующих на малых высотах. «Сегодня мы разрабатываем беспилотный дистанционно управляемый модуль, который можно будет устанавливать на любые самодвижущиеся платформы — бронетехнику или корабли», — сказал Умаханов.

По словам конструктора, сроки разработки зависят от наличия заказов. Если вооружением заинтересуется Министерство обороны России или иностранные компании, серийное производство модели можно будет начать уже через два-три года.

Установка «Самум» разработана в двух вариантах: артиллерийском и артиллерийско-ракетном. Первый позволяет поражать цели в радиусе двух с половиной километров на высоте до полутора километров, у второго дальность действия в два раза больше.

20 декабря заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что в 2019 году произойдет первый запуск тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник». Дрон может развивать скорость до 1000 километров в час и менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. На вооружение беспилотник поступит к 2020 году. Бюджет проектных работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей.

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