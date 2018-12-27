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Названо свободное от российской разведки место

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что ему поступают материалы со всех континентов, кроме Антарктиды. Его комментарий опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Нарышкин отметил, что в связи с тем, что разведка работает без выходных, он никуда не уедет на новогодние праздники. «Материалы требуют обработки, анализа и дальнейшего направления», — добавил начальник спецслужбы.

В вышедшем в эфир в декабре телеинтервью он также рассказывал, что СВР взаимодействует с разведками «практически всех континентов». Помимо этого, Нарышкин признался, что сам пользуется интернетом и мобильным телефоном, но только вне своего служебного кабинета.

Это не первое за последние недели появление руководителя внешней разведки в публичном поле: в конце ноября Нарышкин, также занимающий пост председателя организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России, предложил Минкульту поддерживать рэперов.

Сергей Нарышкин возглавил СВР в октябре 2016 года. До этого он в течение пяти лет был спикером Госдумы и за это время успел попасть под санкции США в связи с вхождением Крыма в состав России. Руководил администрацией президента и аппаратом правительства. Окончил Высшую школу КГБ СССР.

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