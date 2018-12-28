Региональные федерации футбола выдвинули Александра Дюкова на пост главы РФС

Региональные федерации футбола выдвинули кандидатуру председателя совета директоров петербургского «Зенита» Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя организации и генеральный директор «Уфы» Шамиля Газизова.

Ранее, 19 декабря, пост президента РФС покинул Виталий Мутко. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Сергей Прядкин.

«Все 11 членов президиума проголосовали за кандидатуру Александра Дюкова, — рассказал «Ленте.ру» председатель Липецкой региональной общественной организации Федерация футбола, депутат областного совета Дмитрий Павлов. — Этот человек занимает руководящие посты как в нефтяной промышленности, так и в футбольном клубе «Зенит», куда пришел в 2008 году. За это время ФК «Зенит» стал обладателем кубка УЕФА и Суперкубка, а также удостоился многих наград как в России, так и на внешней арене. Кроме того, мы поддерживаем людей, которые способны привлечь дополнительные средства в развитие футбола. И учитывая тот вектор и направление развития, которое взято после Чемпионата мира, можно сказать бум, когда в футбол идут мальчишки, девчонки, понимаем, что нужен руководитель, который сможет развивать как массовый спорт, так и профессиональный. У нас много новых подвидов футбола: 8 на 8, 7 на 7, 6 на 6, пляжный футбол, минифутбол и конечно самый главный – большой футбол. Нам бы хотелось, чтобы те результаты, которые были показаны этим человеком, были бы продемонстрированы и на более высоком уровне».

Сообщается, что заявочная кампания завершится 13 января, а выборы президента РФС пройдут 22 февраля.

В настоящее время Александр Дюков является председателем совета директоров петербургского «Зенита», главой «Газпром нефти». С 2008 по 2017 год являлся президентом «Зенита», за это время клуб трижды становились чемпионом России, дважды - обладателем кубка страны, а также победителем Кубка и Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

