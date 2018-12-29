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Закрытый прием красноярского губернатора обошелся бюджету в 1,7 миллиона рублей

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Новогодний прием, который устроил губернатор Красноярского края Александр Усс, обошелся налогоплательщикам в 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает портал ngs24.ru. Мероприятие носило закрытый характер и в открытых источниках нигде не анонсировалось. Бизнесмены и депутаты края могли попасть на прием только по пригласительным билетам.

Звездой вечера стала певица и ведущая Вера Брежнева, которая по словам владелицы страховой компании «Надежда» Маргариты Филипповой, «создала атмосферу праздника». Сам прием предпринимательнице, опубликовавшей в социальных сетях большой пост о празднике, «напомнил фильм "Карнавальная ночь"». Госпожа Филиппова отметила также свою встречу с губернатором края «в окружении деятельных и значимых людей». Между тем, нигде в документах госзакупок, на основании которых осуществлялась организация приема, о контракте с Верой Брежневой не было сказано ни слова. Артистка опубликовала в своем Instagram фото с праздника с красноярского праздника с подписью: «Финальная гастроль 2018 года».

В декабре 2018 года «Центр международных и культурных связей» Красноярского края объявил несколько лотов на сумму 1 миллион 734 тысячи рублей. 638 тысяч рублей выделилось на украшение помещения краевой филармонии, где проходил прием. На 136 тысяч предполагалось снять некие «постановочные ролики». На 200 тысяч было изготовлено 1000 стеклянных шаров. На выступление кавер-групп «Гудок», «Мускат» и «SOFIA & MEL» было отпущено 495 тысяч рублей.

Александр Усс 29 сентября 2017 года был назначен президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. На состоявшихся выборах 9 сентября 2018 года Александр Усс был избран губернатором Красноярского края.

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