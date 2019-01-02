Мэйуэзер проигнорировал подготовку к бою с японским кикбоксером

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший признался, что не готовился к бою с японским кикбоксером Тенсином Насукавой. Об этом сообщает BoxingScene.

«Готовился ли я к этому поединку? Нет. Я несколько раз заходил в зал, поработал там с Дакуаном Мэйсом, будущим чемпионом. Я зову его чемпионом уже сейчас, потому что он станет им, если будет внимательно слушать и перенимать опыт», — заявил 41-летний Мэйуэзер.

31 декабря в Японии состоялся выставочный бой по правилам бокса между Мэйуэзером и Насукавой. Поединок должен был продлиться три раунда, но завершился уже в первом — американец трижды отправил соперника в нокдаун, после чего бой был остановлен. Исход поединка не будет учитываться в официальной статистике спортсменов.

Мэйуэзер — бывший чемпион мира в четырех весовых категориях. Он провел 50 боев на профессиональном ринге, одержав победу в каждом из них. Свой последний официальный поединок он провел в августе 2017 года, победив ирландца Конора Макгрегора нокаутом в десятом раунде.

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