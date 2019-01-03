Канадца задержали за желание одарить Трампа

Вашингтонская полиция задержала гражданина Канады Янни Георгопулоса в запрещенной для посещения зоне Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Георгопулоса задержали в ночь на 2 января. Канадец переместил находившуюся у ограды Белого дома стойку для парковки велосипедов с надписями, предупреждающими о том, что проход в эту зону воспрещен. Находившийся неподалеку полицейский несколько раз предупредил Георгопулоса о недопустимости его действий, и канадец покинул запретную зону. После этого полиция задержала Георгопулоса и предъявила ему обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию.

Задержанный признался, что сознательно проигнорировал предупреждающие знаки на стойке для велосипедов. Он объяснил свои действия желанием подарить президенту США Дональду Трампу две бутылки канадского виски. Также, по словам Георгопулоса, он хотел попросить президента о том, чтобы тот помог найти ему жену.

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Отмечается, что канадец недавно был задержан за угрозы и преследования в адрес своих родственников. Он заявил в полиции, что не может ответить, когда именно собирается вернуться на родину. Адвокат Георгопулоса также отказался от комментариев относительно произошедшего.

28 декабря стало известно, что гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Против него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Другие подробности дела пока не разглашаются. В ФСБ отметили, что в данный момент проводятся следственные действия.

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