Бывшего футболиста «Арсенала» наказали за избиение таксиста

Бывший форвард лондонского «Арсенала», датчанин Никлас Бендтнер был помещен под домашний арест за нападение на водителя такси в сентябре 2018-го. Об этом футболист написал в Instagram.
30-летний нападающий опубликовал фото электронного браслета, прикрепленного к его ноге. Бендтнер признал, что не согласен с решением суда, но при этом не намерен его обжаловать. Датчанин также отметил, что, несмотря на «провокации» водителя такси, он мог поступить иначе и избежать неприятных последствий.
Согласно приговору, Бендтнер проведет под домашним арестом 50 суток.
О нападении датского футболиста на водителя такси стало известно еще в сентябре 2018-го. У избитого мужчины был диагностирован перелом челюсти.
В настоящее время Бендтнер является форвардом норвежского «Русенборга». Наибольшую известность форвард обрел благодаря выступлениям за «Арсенал».