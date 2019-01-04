Бывшего футболиста «Арсенала» наказали за избиение таксиста

Бывший форвард лондонского «Арсенала», датчанин Никлас Бендтнер был помещен под домашний арест за нападение на водителя такси в сентябре 2018-го. Об этом футболист написал в Instagram.

30-летний нападающий опубликовал фото электронного браслета, прикрепленного к его ноге. Бендтнер признал, что не согласен с решением суда, но при этом не намерен его обжаловать. Датчанин также отметил, что, несмотря на «провокации» водителя такси, он мог поступить иначе и избежать неприятных последствий.

Согласно приговору, Бендтнер проведет под домашним арестом 50 суток.

О нападении датского футболиста на водителя такси стало известно еще в сентябре 2018-го. У избитого мужчины был диагностирован перелом челюсти.

В настоящее время Бендтнер является форвардом норвежского «Русенборга». Наибольшую известность форвард обрел благодаря выступлениям за «Арсенал».

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