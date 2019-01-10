Националиста Поткина доставили в суд в банном халате

Националиста Александра Поткина (Белова) доставили в Мособлсуд в банном халате. Об этом говорится на его странице в Twitter.

«Александр Анатольевич узнал о суде за 40 минут до начала заседания. Просто вышел из ванной и был доставлен в суд прямо в банном халате :-)», — сообщает твит.

Следующее сообщение гласит, что Мособлсуд продлил Поткину срок домашнего ареста.

Националист обвинялся в легализации имущества БТА-банка. Это обвинение было снято с него Мосгорсудом 14 апреля 2017 года, и уголовное дело по данному эпизоду вернули прокуратуре для устранения нарушений.

В связи с этим Поткину снизили срок заключения с 7,5 до 3,5 лет за экстремизм, связанный с дестабилизацией ситуации в Казахстане. Но его не отправили в колонию для отбытия наказания, а оставили в Москве под домашним арестом на период следствия по эпизоду, касающемуся легализации имущества БТА-банка.

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По версии следствия, с 2012-го по 2014 год бывший лидер Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) участвовал в подготовке акции «Злой Казах», в рамках которой на территории Киргизии проводились тренинги, обучающие проведению «цветных революций». В суде гособвинитель сообщил, что у Поткина была цель подготовить молодежь к дестабилизации ситуации в Казахстане. Для этого националист показывал представителям казачества республики ролик о майских событиях 2012 года на Болотной площади в Москве. Поткин, как утверждал прокурор, планировал провести аналогичную акцию в Казахстане. Заказы националист получал от бывшего владельца БТА-банка Мухтара Аблязова.

По данным следствия, Поткин от имени Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами, что было расценено как легализация имущества, полученного преступным путем.

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