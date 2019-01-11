Древний обычай погубил мать с двумя детьми

Мать с двумя детьми умерла в деревне на западе Непала из-за практики отселения менструирующих женщин в отдаленные хижины. Об этом сообщает BBC News.

Амба Бохара, 35-летняя жительница деревни, пыталась развести костер в хижине, чтобы согреть двоих детей: девяти- и двенадцатилетнего сыновей, которые, согласно непальскому обычаю, живут в это время вместе с матерью. Из-за отсутствия окон в хижине и плохой вентиляции все трое членов семьи умерли от удушья. Их тела обнаружила утром свекровь женщины. Отмечается, что одеяла, найденные в сарае, были прожженны, а ноги Бохары были в ожогах.

Древний индуистский обычай «чаупади» выстроен на концепции, что менструирующие женщины нечисты. В этот период им запрещено прикасаться к мужчинам и крупному рогатому скоту, употреблять некоторые виды продуктов, пользоваться удобствами и жить под одной крышей с остальными членами семьи. Девочки на это время освобождаются от занятий в школе.

Практика отселения женщин в отдаленные хижины формально запрещена с 2005 года, в 2017 году она были криминализована. Нарушителям грозит штраф в размере 27 долларов и заключение сроком на три месяца. Однако полицейские утверждают, что бороться с вековыми традициями непросто, поэтому в некоторых отдаленных деревнях жители продолжают им следовать.

Температура ночью в Непале в январе может достигать плюс двух градусов.

В мае сообщалось, что бренд средств личной гигиены запустил на Украине просветительскую акцию, призванную детабуировать тему менструации. Компания заменила синюю жидкость, с помощью которой в рекламе традиционно демонстрируют впитывающую способность прокладок, на красную, чем вызвала бурю негодования среди женской аудитории.

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