Бывший чемпион UFC подался в рестлинг после кровавого поражения

Американский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнк Мир дебютирует в профессиональном рестлинге в апреле 2019-го. Об этом сообщает MMA Fighting.

39-летний американец согласился на участие событии промоушена Bloodsport, который специализируется на более реалистичной версии рестлинга. В Bloodsport отказались от привычного ринга с канатами, заменив его матами — как в боевике 1988 года «Кровавый спорт» с Жаном Клодом Ван-Даммом. При этом поединки остались постановочными. Создатель промоушена американец Джош Барнетт также известен по выступлениям в MMA и грэпплинге.

В последнем бою Мир уступил Хави Айяле на турнире Bellator 212. Боец сдался, получив рассечение и несколько ударов в голову.

Мир известен не только по выступлениям в Bellator. Американец долгое время выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), и даже был чемпионом организации среди тяжеловесов. Статистика Мира в MMA: 18 побед и 13 поражений.

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