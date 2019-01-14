Египтянку выгнали из университета за объятия с женихом

В Египте девушку исключили из университета за видео, в котором ее обнимает молодой человек, сделавший ей предложение. Об этом сообщает Agence France-Presse.

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На кадрах, снятых возле Мансурского университета в египетском городе Эль-Мансура, мужчина встает перед студенткой на колено, вручает ей букет цветов, а затем обнимает.

Видео стало популярным среди пользователей соцсетей в Египте и привлекло внимание администрации университета аль-Азхар, где училась девушка. В субботу, 12 января, дисциплинарный совет принял решение исключить ее из учебного заведения.

По словам представителя университета, объятия между мужчиной и женщиной, которые не состоят в браке, противоречат ценностям и принципам египетского общества. Он утверждает, что видео вызвало возмущение и представило аль-Азхар в дурном свете, что и привело к отчислению.

У студентки остается возможность обжаловать решение. Молодого человека также может ожидать наказание. Его определят в понедельник, 14 января, на заседании дисциплинарного совета Мансурского университета, где он учится.

В 2015 году сообщалось, что египетская актриса Энтиссар предстанет перед судом после того, как в эфире телеканала al-Qahira Waalnas заявила, что молодым людям следует смотреть порно, если они по каким-либо причинам не женаты.

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