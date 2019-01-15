Глава НАСА приедет в Россию

Глава НАСА Джим Брайденстайн приедет в Россию. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с Брайденстайном, в ходе которых пригласил американского коллегу посетить Россию или Байконур. Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом, однако точные даты поездки пока неизвестны.

Также руководители НАСА и «Роскосмоса» договорились о продолжении совместной работы в области освоения космоса. В частности, речь идет о продолжении программы МКС, проекту по изучению Луны и другим миссиям по исследованию дальнего космоса.

11 января представители НАСА сообщили, что Брайденстайн не собирается в ближайшее время приезжать в Россию. 5 января он отменил планы пригласить в США главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. По его словам, это связано с неприятием визита рядом американских сенаторов.

Отмена визита Рогозина в США может, среди прочего, привести к тому, что «Роскосмос» выйдет из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway.

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